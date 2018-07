Favoritas vencem e final da Fed Cup entre República Checa e Rússia está 1 a 1 República Checa e Rússia terminaram empatadas em 1 a 1 neste sábado, no primeiro dia da decisão da Fed Cup - a versão feminina da Copa Davis. As principais tenistas dos dois países confirmaram o favoritismo e venceram seus jogos no piso duro da O2 Arena de Praga, a capital checa.