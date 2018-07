Favoritas vencem na estreia e tenista da casa perde em Florianópolis

Natural de Florianópolis, a tenista de 32 anos teve poucas chances contra a cabeça de chave número 1 do torneio. Chegou a faturar uma quebra de saque, mas foi dominada pela alemã, que registrou quatro quebras. Na segunda rodada, Tatjana Maria, 65ª do mundo, vai enfrentar a vencedora do duelo entre a espanhola María-Teresa Torró-Flor e a sueca Rebecca Peterson.

"Ela realmente jogou bem, principalmente nos momentos importantes, no 30 iguais, ela sacou bem. Errei um pouquinho mais, demorei pra encaixar o primeiro saque e isso faz muita diferença contra uma jogadora desse nível. Se der o mínimo de abertura, ela vai pra cima", afirmou a catarinense, atual 633ª colocada do ranking.

Segunda cabeça de chave, a croata Ajla Tomljanovic também estreou com vitória no saibro do no Costão do Santinho. A favorita derrotou a espanhola Laura Pous-Tio, por 7/5 e 7/6 (8/6). Sua próxima adversária sairá do confronto entre a checa Tereza Martincova e a holandesa Quirine Lemoine, que furou o qualifying.

Em outros confrontos do dia, a polonesa Paula Kania e a francesa Alize Lim avançaram à segunda rodada. Kania eliminou a sueca Susanne Celik por 6/4 e 6/1. Lim, por sua vez, despachou a argentina Paula Ormaechea por 6/4, 6/7 (6/8) e 7/6 (8/2).

Maior aposta da torcida brasileira, Teliana Pereira vai estrear nesta terça na chave de simples. A número 78 do mundo enfrentará a argentina Maria Irigoyen, 147ª do ranking.

DUPLAS - A brasileira Paula Gonçalves caiu logo na estreia na chave de duplas em Florianópolis. Ela e a norte-americana Louisa Chirico foram superadas pela holandesa Cindy Burger e pela búlgara Elitsa Kostova, por 6/1 e 6/2. Na chave de simples, Paula deve estrear nesta terça, contra a paraguaia CEPEDE ROYG, Veronica

AZERBAIJÃO - No Torneio de Baku, também disputado nesta semana, a favorita Anastasia Pavlyuchenkova, da Rússia, estreou vencendo a compatriota Elizaveta Kulichkova por 3/6, 6/2 e 7/6 (7/4). Já as cabeças de chave Dominika Cibulkova, Bojana Jovanovski e a veterana Francesca Schiavone foram eliminadas logo na estreia.

Cibulkova, da Eslováquia, foi derrotada pela russa Margarita Gasparyan, por 6/3 e 7/5, enquanto Jovanovski, da Sérvia, caiu diante da checa Andrea Hlavackova, por 7/6 (8/6) e 7/5. Schiavone, por sua vez, foi superada pela croata Donna Vekic por 6/4 e 6/2.