Favoritas vencem na estreia pelo Torneio de tênis em Luxemburgo

Três favoritas ao título do Torneio de Luxemburgo, disputado em quadras rápidas e cobertas, estrearam com vitória nesta segunda-feira. O destaque ficou para a italiana Roberta Vinci, cabeça de chave número 6 e 41.ª colocada do ranking mundial da WTA, que derrotou com facilidade a checa Tereza Smitkova por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/3.

Também em dois sets, com um duplo 6/2, a romena Monica Niculescu (cabeça 8) passou pela alemã Antonia Lottner e na segunda rodada, já pelas oitavas de final, terá pela frente outra tenista da Alemanha. É Mona Barthel, que ganhou da local Mandy Minella por 6/3 e 6/4.

Cabeça de chave número 4, a checa Barbora Zahlavova Strycova eliminou a espanhola Silvia Soler-Espinosa com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

Também nesta segunda, a eslovaca Jana Cepelova derrotou a espanhola Maria Teresa Torro por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/0, e a austríaca Patricia Mayr-Achleitner contou com o abandono da italiana Karin Knapp, mesmo quando perdia o primeiro set por 3 a 2, para avançar às oitavas de final.

NA RÚSSIA

Pelo Torneio de Moscou, também realizado em quadras rápidas e cobertas, a local Svetlana Kuznetsova só precisou jogar o primeiro set - que ganhou por 6 a 1 - contra a checa Klara Koukalova, que teve de abandonar a partida por causa de uma lesão.

Em outros jogos do dia, a búlgara Tsvetana Pironkova aplicou um duplo 6/2 na montenegrina Danka Kovinic e a romena Irina Camelia Begu passou pela croata Donna Vekic por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/5), 1/6 e 6/3. Na segunda fase, já pelas oitavas, encara a russa Ekaterina Makarova, cabeça de chave número 2.