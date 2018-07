Favoritas vencem pela estreia no Torneio de Estrasburgo As cabeças de chave que entraram em quadra pelo Torneio de Estrasburgo nesta terça-feira confirmaram o seu favoritismo no saibro francês. Após a russa Maria Sharapova triunfar pela primeira rodada, na segunda, a tenista local Virginie Razzano, a espanhola Anabel Medina Garrigues e a austríaca Sybille Bammer também avançaram às oitavas de final.