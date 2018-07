Favoritas, Wozniacki e Svitolina abandonam no Torneio de Hong Kong

Duas das principais favoritas ao título em Hong Kong, a dinamarquesa Caroline Wozniacki e a ucraniana Elina Svitolina desistiram do torneio disputado na China. Elas alegaram problemas físicos para não competirem nesta quinta-feira.

Wozniacki, atual número seis do mundo, abandonou a competição por causa de dores no cotovelo esquerdo. Já Svitolina disse estar com dores musculares na perna direita. Quarta colocada do ranking, a ucraniana era a cabeça de chave número 1 do torneio.

As duas tenistas estão classificadas para disputar o Masters da WTA, principal competição nesta reta final da temporada. O torneio vai reunir as oito melhores tenistas do ano em Cingapura, a partir do dia 22 deste mês.

Fora da chave de Hong Kong, Wozniacki e Svitolina abriram caminho para o avanço da australiana Lizette Cabrera e da norte-americana Nicole Gibbs, respectivamente, às quartas de final.

Gibbs fará um duelo dos Estados Unidos nas quartas, diante da compatriota Jennifer Brady, que eliminou a local Shuai Zhang por 6/3 e 6/4. Cabrera, por sua vez, vai enfrentar a australiana Daria Gavrilova. Também se garantiu nas quartas a local Qiang Wang, ao despachar a tailandesa Luksika Kumkhumm por duplo 6/4. Vai enfrentará na sequência a experiente australiana Samantha Stosur.