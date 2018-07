Favorito, Almagro bate Hanescu na estreia em São Paulo

Mesmo sem apresentar um bom aproveitamento no saque, Almagro contou com seus 12 aces para não ceder nenhum break point ao rival. Hanescu, algoz do brasileiro João Souza, sacou melhor, mas sofreu duas quebras de serviço, o que foi determinante para sua eliminação na segunda rodada.

Nas quartas de final, Almagro terá pela frente o argentino Carlos Berlocq, que despachou o italiano Potito Starace por 2 a 1, parciais de 3/6, 6/2 e 6/3, também nesta quinta.

Mais cedo, o italiano Filippo Volandri superou o espanhol Ruben Ramirez Hidalgo por 6/4, 1/6 e 6/3. Volandri será o adversário do vencedor do duelo entre o argentino David Nalbandian e o francês Gilles Simon. Pela mesma rodada, o espanhol Albert Ramos eliminou o russo Igor Andreev por 7/6 (7/4) e 7/6 (4/7).

Na chave de duplas, os brasileiros Thomaz Bellucci e Marcelo Mello foram eliminados nesta quinta pela parceria formada pelo compatriota Bruno Soares e pelo norte-americano Eric Butorac por 7/5 e 6/3. A dupla de Soares é a principal favorita ao título.