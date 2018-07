Favorito, David Ferrer é surpreendido e Murray avança em Shenzhen

Cabeça de chave número 1 e principal favorito ao título do Torneio de Shenzhen, o espanhol David Ferrer foi surpreendido e caiu logo na segunda rodada, nesta quinta-feira. Melhor para o britânico Andy Murray, segundo cabeça de chave, que venceu seu compromisso, avançou às quartas de final e agora está com a chave mais livre para buscar a conquista.

O primeiro a entrar em quadra foi Ferrer, mas o espanhol foi amplamente dominado pelo sérvio Viktor Troicki, que ignorou a diferença entre eles no ranking - 5.º contra 174.º do mundo - e venceu até com certa tranquilidade por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em pouco mais de uma hora de partida.

Troicki controlou bem a partida com um potente serviço, disparou 13 aces, não cedeu quebras e caminhou para a vitória. Agora, ele terá pela frente o colombiano Santiago Giraldo, sexto cabeça de chave, que passou nesta quinta pelo australiano Thanasi Kokkinakis por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3.

No último jogo do dia, Murray foi dominante e não teve grande trabalho para derrotar o indiano Somdev Devvarman. O britânico, número 11 do mundo, fez valer sua ampla superioridade técnica diante do 141.º do ranking e venceu por 2 sets a 0, com duplo 6/3, em 1h21min de partida.

Murray até cedeu uma quebra para o adversário, mas em nenhum momento pareceu perder o controle da partida. Agora, o britânico terá pela frente o eslovaco Lukas Lacko, número 85 do mundo, que passou nesta quarta-feira pelo lituano Ricardas Berankis em dois sets, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/1).