Favorito, David Goffin derrota russo e avança às semifinais em Montpellier

O Torneio de Montpellier, um ATP 250 disputado em quadras duras e cobertas na França, conheceu nesta sexta-feira os seus semifinalistas. Três são tenistas da casa, mas o principal favorito ao título é da Bélgica. Cabeça de chave número 1 e sétimo colocado do mundo, David Goffin avançou ao derrotar o russo Karen Kachanov por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/4, em 1 hora e 18 minutos.

O tenista belga entrou em quadra com um retrospecto positivo contra Karen Khachanov e ampliou o placar favorável para 3 a 1 no confronto direto sem sustos. David Goffin não encarou um break-point sequer contra e aproveitou duas das 11 oportunidades de quebra que teve - uma em cada set. Esta é a primeira vez que chega às semifinais em Montpellier na carreira profissional.

Seu próximo adversário será o francês Richard Gasquet, que superou o bósnio Damir Dzumhur por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 6/2, em 1 hora e 21 minutos. Tricampeão em Montpellier e quinto pré-classificado, o tenista de 31 anos, atual número 33 do mundo, terá que superar David Goffin pela primeira vez na carreira profissional. Eles mediram forças uma única vez até então, no ATP 500 de Tóquio, no Japão, no ano passado, com vitória do belga em sets diretos.

Depois das classificações de David Goffin e Richard Gasquet, foi a vez dos franceses Jo-Wilfried Tsonga e Lucas Pouille confirmarem o favoritismo nas quartas de final. Primeiro a entrar em quadra, Tsonga passou pela revelação russa Andrey Rublev por 2 sets a 0 - com parciais de 6/4 e 7/6 (7/1), em 1 hora e 49 minutos. Na sequência, Pouille levou a melhor em um duelo local diante de Benoit Paire ao marcar 6/1 e 6/4, em apenas 53 minutos.