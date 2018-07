Favorito, Del Potro vacila e perde de Simon em Marselha

Sem a mesma disposição do dia anterior, Del Potro foi alvo fácil para Simon. O argentino não repetiu o bom desempenho no saque e acabou sofrendo duas quebras de saque, uma em cada set. Abatido, não ofereceu maior resistência ao anfitrião, que contava com o apoio maciço da torcida.

Na quinta, Del Potro já havia levado sufoco de outro francês. Michael Llodra chegou a ter um match point no terceiro set antes de ser derrotado pelo argentino. Atual campeão em Marselha, Del Potro vinha do título conquistado em Roterdã, no domingo. A sequência de jogos neste início de ano acabou cansando o Top 10.

Com a vitória, Simon fará um duelo francês com Jo-Wilfried Tsonga, atual número oito do mundo. A outra semifinal terá o checo Tomas Berdych, principal favorito ao título, e o russo Dmitry Tursunov, atual 119º do ranking da ATP.

ARGENTINA - Sem contar com a participação de Del Potro neste ano, o Torneio de Buenos Aires tem no espanhol David Ferrer sua maior estrela. E o número quatro do mundo não decepcionou nesta sexta-feira. Cedeu apenas três games e bateu o italiano Fabio Fognini por 6/2 e 6/1.

Na semifinal, o principal favorito ao título terá pela frente seu compatriota Tommy Robredo. O ex-Top 10 eliminou o alemão Julian Reister por 6/3 e 6/2. A outra semifinal será definida a partir dos confrontos Stanislas Wawrinka x Albert Ramos e Nicolas Almagro x Federico Delbonis.