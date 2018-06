Favorito, Dimitrov é surpreendido e cai para tunisiano logo na estreia em Dubai

Grande favorito ao título do Torneio de Dubai, o búlgaro Grigor Dimitrov foi surpreendido nesta terça-feira. Logo na primeira rodada do torneio nos Emirados Árabes Unidos, o cabeça de chave número 1 acabou derrotado pelo tunisiano Malek Jaziri por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 4/6, 7/5 e 6/4.

+ Com 'pneu', Svitolina arrasa russa e fatura o bicampeonato em Dubai

Jaziri levou a melhor em 2h17min e superou a grande diferença no ranking para triunfar. Depois de passar pelo número 4 da lista da ATP, o 117.º do mundo vai encarar o holandês Robin Haase.

Mas Dimitrov não foi o único cabeça de chave surpreendido nesta terça-feira em Dubai. O quinto favorito do torneio, o francês Richard Gasquet, caiu diante do croata Borna Coric por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3. Agora, o número 50 do mundo encara outro francês, Benoit Paire.

No restante das partidas do dia pelo torneio, triunfos dos favoritos. Segundo cabeça de chave, o francês Lucas Pouille derrotou em dois sets o letão Ernests Gulbis, com parciais de 6/2 e 6/4. Na próxima fase, pega o russo Karen Khachanov, que passou na estreia pelo usbeque Denis Istomin em dois tie-breaks: 7/6 (7/1) e 7/6 (7/0).

Cabeças de chave número 4, 7 e 8, respectivamente, o bósnio Damir Dzumhur, o sérvio Filip Krajinovic e o japonês Yuichi Sugita também avançaram à próxima fase em Dubai. Assim como o francês Pierre-Hugues Herbert, o russo Evgeny Donskoy e o alemão Jan-Lennard Struff.