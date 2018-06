Favorito em Sófia, Stan Wawrinka estreia com vitória de virada sobre eslovaco

De volta às quadras após a inesperada eliminação na segunda rodada do Aberto da Austrália, em janeiro, o suíço Stan Wawrinka estreou nesta quinta-feira no Torneio de Sófia, um ATP 250 disputado em quadras duras e cobertas na capital da Bulgária, com uma sofrida vitória de virada sobre o eslovaco Martin Klizan. O atual número 15 do mundo e principal favorito venceu por 2 sets a 1 - com parciais de 4/6, 6/2 e 6/3, em 1 hora e 59 minutos.

Mostrando um bom jogo, Stan Wawrinka disparou 16 aces para vencer já pelas oitavas de final em Sófia - foi "bye" na primeira rodada. Nas quartas, o suíço jogará nesta sexta-feira contra o sérvio Viktor Troicki, que derrotou o usbeque Denis Istomin por 2 sets a 1 - com parciais de 7/6 (7/4), 1/6 e 7/6 (7/5), em 2 hora e 7 minutos.

O histórico do confronto direto entre Stan Wawrinka e Viktor Troicki no circuito profissional é amplamente favorável ao suíço, que levou a melhor em todos os oito duelos anteriores contra o rival que ocupa atualmente o 67.º lugar do ranking da ATP.

Em outros jogos desta quinta-feira pelas oitavas de final, o luxemburguês Gilles Muller, cabeça de chave 3 em Sófia, bateu o italiano Andreas Seppi por 2 sets a 1 - parciais de 4/6, 7/6 (7/5) e 7/6 (7/2). Nas quartas de final terá pela frente o romeno Marius Copil, que ganhou do esloveno Blaz Kavcic com um duplo 6/2.

Já o cabeça 2 foi eliminado. O francês Adrian Mannarino permitiu a virada ao cipriota Marcos Baghdatis por 2 sets a 1 - com parciais de 6/7 (4/7), 6/3 e 6/1. O tenista do Chipre jogará agora contra o eslovaco Jozef Kovalik. Ainda nesta quinta-feira, o alemão Maximilian Marterer surpreendeu o cabeça 7 português João Sousa ao fazer as parciais de 7/5 e 7/6 (8/6) e garantiu duelo contra o bósnio Mirza Basic.

NA FRANÇA

Bem sucedido no Torneio de Montpellier, um ATP 250 disputado em quadras duras e cobertas na França, o francês Richard Gasquet já está nas quartas de final da competição em que é tricampeão e duas finais no currículo. Nesta quinta-feira, venceu um duelo local contra Pierre-Hugues Herbert por 2 sets a 1 - parciais de 7/6 (7/3), 5/7 e 6/3.

Atual 33.º do ranking da ATP, Richard Gasquet disputou as últimas cinco finais em Montpellier, conquistando o torneio em 2013, 2015 e 2016. Seu adversário nas quartas de final será o bósnio Damir Dzumhur, que derrotou o belga Ruben Bemelmans por 2 sets a 0 - parciais de 7/5 e 6/4.

Outro francês a se garantir nas quartas de final é Jo-Wilfried Tsonga, que precisou de três tie-breaks para superar o compatriota Nicolas Mahut com as parciais de 7/6 (7/3), 6/7 (3/7) e 7/6 (7/4). Tsonga, que aparece atualmente no 19.º lugar do ranking da ATP, terá como próximo rival o russo Andrey Rublev.

Ainda nesta quinta-feira foi conhecido o próximo adversário de David Goffin. Principal cabeça de chave e único Top 10 da chave principal, o belga enfrenta o russo Karen Khachanov, que derrotou o lituano Ricardas Berankis por 6/2 e 7/6 (13/11).