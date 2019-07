Favorito, Fognini abandona na estreia em Umag; Verdasco cai em Bastad

Em boa fase no circuito, o italiano Fábio Fognini não passou da estreia no Torneio de Umag, competição de nível ATP 250 disputado no saibro, na Croácia. Nesta quarta-feira, o atual número nove do mundo e principal candidato ao título abandonou a partida contra o compatriota Stefano Travaglia (105º do ranking) no segundo set.

Vencedor do Masters 1000 de Montecarlo neste ano, Fognini já havia perdido o primeiro set por 6/1 e estava em desvantagem no segundo por 2/1 quando teve de sair do confronto devido a uma lesão. Travaglia encara agora o húngaro Attila Balazs (207º), que bateu o sérvio Filip Krajinovic (58º) por 2 sets a 1, com parciais de 6/3, 6/7 (1/7) e 7/6 (7/5).

Já o cabeça de chave número três em Umag, o sérvio Laslo Djere (32º), estreou derrotando o italiano Paolo Lorenzi (104º do mundo) por 2 a 1, com parciais de 6/3, 3/6 e 6/4. Ele terá pela frente nas quartas de final o argentino Leonardo Mayer. Atual número 60 do mundo, Mayer salvou seis de oito break points impostos pelo checo Jiri Vesely (142º) para alcançar o triunfo por 3/6, 6/4 e 6/4.

Em Bastad, outro torneio disputado em saibro nesta semana, na repetição da final de 2016 do ATP 250 da cidade sueca, o espanhol Albert Ramos-Viñolas bateu o compatriota Fernando Verdasco por 2 a 0, com parciais de 6/2 e 6/4, nesta quarta-feira, e avançou às quartas de final do torneio disputado em quadras de saibro na Suécia.

Para vencer em 1h46min de partida, Ramos-Viñolas, atual 99º do ranking, precisou salvar oito break points diante do adversário, 26º do mundo. Seu próximo rival será outro espanhol, Roberto Carballes Baena, que superou o bósnio Damir Dzumhur por 6/1 e 7/6 (7/4).

Em outro confronto pela terceira rodada em Bastad nesta quarta-feira, o francês Jeremy Chardy, 80º do ranking, teve dificuldades para derrotar o chileno Cristian Garin (37º) por duplo 6/4 em jogo que durou 1h35min. Na próxima rodada, Garin pega outro chileno, Nicolas Jarry (64º), que venceu o sueco Mikael Ymer (124º) por 7/5 e 6/3.

No Torneio de Newport, nos Estados Unidos, por sua vez, o destaque do dia foi a vitória do local John Isner, 15º no ranking da ATP, sobre o polonês Kamil Majchrzak (102º) por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 6/7 e 6/3. A competição é disputada sobre a grama.