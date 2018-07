Favorito, Gasquet é eliminado na estreia em Umag Principal favorito ao título em Umag, o francês Richard Gasquet foi eliminado logo em sua estreia no torneio croata. O cabeça de chave número 1, atual número 9 do ranking da ATP, caiu diante do espanhol Albert Montañes por 2 sets a 0, com duplo 6/4.