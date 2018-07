Favorito, Goffin arrasa argentino e vai às quartas de final em Gstaad Cabeça de chave número 1 em Gstaad, o belga David Goffin confirmou a condição de favorito ao arrasar o argentino Horacio Zeballos, nesta quinta-feira, e avançar às quartas de final do ATP 250 disputado na Suíça. O número 14 do mundo eliminou o adversário com facilidade, por duplo 6/1, em apenas 45 minutos.