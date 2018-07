Favorito, Goffin vence alemão em casa e vai às quartas na Antuérpia

Principal favorito, o belga David Goffin aproveitou o fato de atuar em casa para estrear com vitória no Torneio da Antuérpia. Cabeça de chave número 1, o 12.º colocado do ranking derrotou o alemão Florian Mayer nesta quinta-feira por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/4, e avançou às quartas de final.

Goffin teve certa dificuldade diante do 55.º colocado do ranking e soube crescer nos momentos decisivos para conquistar a terceira vitória em três confrontos com o adversário. O belga viveu péssimo dia no serviço, que foi quebrado em três oportunidades, mas devolveu atacando o saque do rival e aproveitando cinco break points para fechar.

Agora, Goffin enfrentará o romeno Marius Copil. Vindo do qualifying, o número 198 do mundo surpreendeu o dono da casa Steve Darcis e venceu sua segunda partida nesta quinta, ao fazer 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/3) e 6/2.

Se o principal favorito venceu, o cabeça de chave número 2 do Torneio da Antuérpia disse adeus à competição nesta quinta. O espanhol David Ferrer, número 15 do mundo, foi surpreendido pelo britânico Kyle Edmund, 43.º do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 7/6 (7/3).

Nas outras partidas do dia na Bélgica, o quinto favorito Gilles Simon também foi eliminado, ao cair diante do alemão Jan-Lennard Struff em dois sets, com duplo 6/4. Exatamente o mesmo placar do triunfo do argentino Diego Schwartzman sobre o norte-americano Taylor Fritz.

ESTOCOLMO

Ainda nesta quinta, mas pelo Torneio de Estocolmo, a "zebra" ficou por conta da eliminação de Gael Monfils. Cabeça de chave número 1 na Suécia, o francês perdeu para o português Gastão Elias por 2 sets a 0, com parciais de 7/6 (7/4) e 6/1. Agora, Elias vai encarar o norte-americano Jack Sock, sexto cabeça de chave, que passou em três sets pelo alemão Dustin Brown: 7/6 (7/5), 4/6 e 6/4.

Quem segue vivo na briga pelo título é o argentino Juan Martín Del Potro. Ainda em busca do melhor ranking após um longo período afastado por lesão, o número 63 do mundo fez 2 sets a 0 sobre o espanhol Nicolas Almagro, com parciais de 6/4 e 6/3. Na próxima fase, Del Potro vai encarar o croata Ivo Karlovic.

Também nesta quinta, o búlgaro Grigor Dimitrov, segundo cabeça de chave, eliminou o estoniano Jurgen Zopp por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. O sul-africano Kevin Anderson fez 7/6 (10/8) e 6/4 sobre o norte-americano Ryan Anderson, e o alemão Tobias Kamke passou pelo moldávio Radu Albot por 7/6 (10/8) e 6/3.

MOSCOU - Outro cabeça de chave número 1 que caiu nesta quinta foi o espanhol Roberto Bautista Agut. Vice-campeão em Xangai no último domingo, ele foi surpreendido na estreia pelo russo Alexander Bublik por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/5. Seu compatriota, Pablo Carreño Busta, no entanto, passou pelo bósnio Damir Dzumhur, que precisou desistir por um problema físico no segundo set.