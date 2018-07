Favorito, John Isner abandona em Winston-Salem por lesão

Principal favorito ao título, o norte-americano John Isner anunciou nesta quinta-feira que abandonou o Torneio de Winston-Salem. Cabeça de chave número 1 e dono da casa, o tenista enfrentaria nesta quinta-feira o checo Lukas Rosol pelas quartas de final, mas precisou se retirar da competição por conta de uma torção no tornozelo.

"Estou extremamente desapontado por ter que desistir do Torneio de Winston-Salem, um dos meus favoritos do ano", disse Isner ao site da competição. "É ainda mais desapontador para mim, já que é um torneio em minha casa. Eu adoraria continuar a perseguir meu terceiro título aqui diante desses grandes fãs, meus amigos e minha família."

De acordo com os organizadores, Isner sofreu a contusão na última quarta, quando passou pelo casaque Mikhail Kukushkin nas oitavas. O norte-americano, número 15 do ranking, seguia em busca de seu terceiro título do torneio, já que foi campeão em Winston-Salem em 2011 e 2012.

Com a desistência de Isner, Rosol se classificou automaticamente às semifinais da competição. Ele terá pela frente o taiwanês Yen-Hsun Lu, que derrotou nesta quinta o italiano Andreas Seppi por 2 sets a 0, com duplo 6/4. As outra semifinal será entre os vencedores dos confrontos Jerzy Janowicz x David Goffin e Guillermo Garcia-Lopez x Sam Querrey.