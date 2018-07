Favorito, John Isner é eliminado nas quartas de final do Torneio de Nice

NICE - Principal favorito ao título em Nice, o norte-americano John Isner foi eliminado nas quartas de final do ATP 250 disputado na famosa Côte D'Azur, no sul da França. O primeiro cabeça de chave se despediu da competição ao ser superado pelo argentino Federico Delbonis por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 5/7 e 7/6 (8/6).

Atual número 45 do mundo, Delbonis terá pela frente agora Gilles Simon, único tenista da casa ainda vivo na chave. Quarto cabeça de chave, Simon avançou ao bater outro argentino, Carlos Berlocq, por 6/4 e 6/1.

A outra semifinal na França terá o letão Ernests Gulbis e o espanhol Albert Montañes. Segundo cabeça de chave, Gulbis superou nesta quinta o russo Dmitry Tursunov pelo placar de 6/3, 3/6 e 7/6 (7/5). Já o tenista da Espanha eliminou o argentino Leonardo Mayer por 6/7 (6/8), 6/4 e 6/4.

ALEMANHA - No ATP 250 de Dusseldorf, o italiano Andreas Seppi deixou a competição nas quartas de final ao ser batido pelo usbeque Denis Istomin por 6/3 e 6/4. Na semifinal, Istomin aguarda o confronto entre o favorito Philipp Kohlschreiber, representante da casa, e o croata Mate Delic, que se enfrentam nesta sexta.

A outra semifinal terá o também croata Ivo Karlovic e o checo Jiri Vesely. Karlovic avançou ao despachar o argentino Juan Monaco por 6/4, 3/6 e 6/3, enquanto Vesely superou o experiente austríaco Jurgen Melzer por duplo 6/1.