Favorito, Nishikori estreia com vitória tranquila no Torneio de Barcelona

Atual quinto colocado do ranking mundial, o tenista japonês estreou direto na segunda rodada da competição e assim já assegurou classificação às oitavas de final. O próximo rival do jogador asiático será o vencedor da partida entre o português João Sousa e o colombiano Santiago Giraldo.

No jogo diante de Gabashvili, hoje o 85º tenista da ATP, Nishikori não teve o seu saque quebrado por nenhuma vez e converteu dois de três break points para encaminhar o seu triunfo em sets diretos. Essa foi a terceira vitória do japonês em quatro jogos com o rival, sendo que no último deles o russo levou a melhor ao contar com o abandono do adversário já no primeiro set no Torneio de Delray Beach do ano passado.

Outros dois cabeças de chave também estrearam com vitória nesta terça-feira em Barcelona em jogos encerrados há pouco tempo. Um deles foi o espanhol Tommy Robredo, nono pré-classificado, que superou o casaque Mikhail Kukushkin por 6/3 e 6/2. Já o uruguaio Pablo Cuevas, décimo na lista de favoritos, passou pelo espanhol Roberto Carballes Baena com parciais de 6/4 e 7/5.

Com o triunfo na estreia, Robredo terá pela frente nas oitavas de final o vencedor da partida entre o francês Jo-Wilfried Tsonga e o espanhol Marcel Granollers. Cuevas, por sua vez, irá encarar no mesmo estágio da competição o espanhol Roberto Bautista Agut, que nesta terça foi o algoz de Thomaz Bellucci ao derrotar o brasileiro por 6/3 e 6/4.

VERDASCO PERDE DE AZARÃO - Já em confrontos válidos ainda pela primeira rodada, destaque para a surpreendente derrota do veterano Fernando Verdasco, atual 37º tenista do mundo e com 31 anos de idade, para o garoto russo Andrey Rublev, de 17. Ex-líder do ranking mundial juvenil e campeão de Roland Garros na categoria no ano passado, o adolescente é o atual 329º jogador da ATP e não se intimidou com o experiente jogador da casa, batido em uma hora e 32 minutos de partida.

Com o resultado inesperado, Rublev se credenciou para encarar na próxima fase o italiano Fabio Fognini, 13º cabeça de chave, que estreia direto na segunda rodada.

O espanhol Nicolas Almagro, por sua vez, contou com a desistência do italiano Paolo Lorenzi quando vencia o primeiro set por 3/0 e assim se garantiu sem muito esforço como primeiro adversário de Rafael Nadal, segundo cabeça de chave, na próxima fase.

Já o primeiro rival do também espanhol David Ferrer, terceiro pré-classificado, será o seu compatriota Albert Montanes, que estreou nesta terça batendo o lituano Ricardas Berankis por 2 sets a 1, de virada, com 1/6, 6/4 e 7/5.

Outros dois tenistas que estrearam com vitória nesta terça foram o turco Marsel Ilhan e o argentino Juan Monaco, que respectivamente derrotaram o britânico James Ward e o colombiano Alejandro Gonzalez.