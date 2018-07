Favorito, Sam Querrey cai logo na estreia em Newport

Na segunda rodada, já pelas oitavas de final, a surpresa Smyczek terá pela frente o francês Nicolas Mahut, convidado da organização, que nesta terça eliminou o norte-americano Rhyne Williams com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4.

Ex-número 1 do mundo e atualmente o 64.º colocado do ranking da ATP, o australiano Lleyton Hewitt passou com facilidade às oitavas de final. Derrotou o compatriota Matthew Ebden por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/1, e agora jogará contra o indiano Prakash Amritraj, que ganhou do italiano Flavio Cipolla também por 2 a 0 (6/2 e 6/3).

Outros classificados às oitavas foram o holandês Igor Sijsling (cabeça 3), o norte-americano Rajeev Ram (cabeça 8), o croata Ivo Karlovic e o checo Jan Hernych.