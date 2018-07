Favorito, Seppi perde na estreia em Winston-Salem Principal cabeça de chave, o italiano Andreas Seppi não resistiu ao norte-americano Steve Johnson, 121º do ranking, e foi eliminado logo em sua estreia no Torneio de Winston-Salem, último preparatório para o US Open. Seppi foi superado por 2 sets a 1, com parciais de 6/7(5/7), 6/4 e 7/5.