Favorito, Thiem vence e vai à semifinal na Rússia; Wawrinka também avança

Principal favorito ao título do Torneio de São Petersburgo, o austríaco Dominic Thiem venceu nesta sexta-feira e garantiu vaga nas semifinais do ATP 250 russo. O cabeça de chave número 1 suou, mas bateu o russo Daniil Medvedev por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 3/6 e 7/6 (7/2).

Thiem precisou de pouco mais de duas horas para bater o cabeça de chave número 8 em São Petersburgo. O austríaco viveu dia inspirado no serviço e acertou 10 aces, mas sofreu para aproveitar as oportunidades de quebra que teve. De 15 break points, confirmou apenas três.

Mesmo assim, Thiem fez valer sua superioridade técnica. Agora, o oitavo colocado do ranking terá pela frente o espanhol Roberto Bautista Agut, cabeça de chave número 5, que eliminou nesta sexta o terceiro favorito, o italiano Marco Cecchinato, em sets diretos, com parciais de 7/6 (7/0) e 6/3.

Do outro lado da chave, o suíço Stan Wawrinka também garantiu-se nas semifinais nesta sexta. Ainda em busca da melhor forma física após sofrer com lesões, ele passou pelo bósnio Damir Dzumhur, cabeça de chave número 6, por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, em apenas 1h12min de partida.

Nas semifinais, Wawrinka terá pela frente o eslovaco Martin Klizan. O tenista de 29 anos, número 65 do mundo, surpreendeu nesta sexta e bateu o canadense Denis Shapovalov, sétimo cabeça de chave, de apenas 19 anos, por 2 sets a 1, com parciais de 3/6, 7/5 e 6/3.