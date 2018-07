Favorito, Wawrinka atropela jovem croata na estreia em Chennai

Cabeça de chave número 1, o suíço Stan Wawrinka iniciou bem sua caminhada em busca do título do Torneio de Chennai, na Índia, nesta quarta-feira. Ele confirmou o favoritismo na estreia e passou com tranquilidade pelo jovem croata Borna Coric, de apenas 18 anos, por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/4, em 1h11min.

Wawrinka impôs seu ritmo desde o início, dominou o jogo e iniciou bem o torneio, que serve como preparação para o Aberto da Austália, no qual lutará pelo bicampeonato, já que o conquistou em 2014. Ele aproveitou três das oito oportunidades de quebra que teve e sequer cedeu break points ao adversário.

Nas quartas de final, Wawrinka terá pela frente o luxemburguês Gilles Müller. Oitavo cabeça de chave e número 46 do ranking, ele não teve maiores dificuldades para derrotar o sueco Elias Ymer por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/3, também nesta quarta-feira.

O outro confronto de quartas de final definido nesta quarta colocará frente a frente o belga David Goffin, cabeça de chave número 4, e o austríaco Andreas Haider-Maurer. Goffin derrotou o lituano Ricardas Berankis por 2 sets a 1, com parciais de 6/0, 4/6 e 7/6 (7/1). Já Haider-Maurer passou pelo checo Jiri Vasely, também em três sets: 6/7 (3/7), 6/4 e 6/4.