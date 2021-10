Favoritos após queda de Medvedev, Zverev e Tsitsipas são eliminados em Indian Wells

Dois favoritos ao título do Masters 1000 de Indian Wells, após a queda do russo Daniil Medvedev, caíram nesta sexta-feira nas quartas de final: o grego Stefanos Tsitsipas e o alemão Alexander Zverev.

Tsitsipas, número 3 do mundo, foi eliminado, ao ser derrotado pelo georgiano Nikoloz Basilashvili, 36 do ranking, por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 2/6 6/4 em 2h09 de partida. Basilashvili, de 29 anos, alcança pela primeira vez na carreira uma semifinal de Masters 1000.

O adversário Basilashvili na semifinal ser disputada neste sábado será o norte-americano Taylor Fritz, 36 do mundo, que bateu Zverev, quarto colocado no ranking mundial, também por 2 sets a 1: 4/6, 6/3 e 7/6 (7/3). "Eu continuo na luta e agradeço muito ao apoio dado pelo público presente", disse Fritz.

Na outra semifinal, o búlgaro Grigor Dimitrov, 28 do mundo, que retorna a uma semifinal de Masters 1000 após dois anos, terá pela frente o britânico Cameron Norrie, entusiasmado com a possibilidade de assumir um posto entre os 20 primeiros do ranking, além de ser o primeiro da Grã-Bretanha.

"Nunca foi realmente um objetivo meu, mas é definitivamente um grande bônus ser o número 1 britânico. Acho que tenho muitas coisas para melhorar, mas é uma daquelas coisas que você tem que aproveitar", disse o tenista de 26 anos.

"Ele está indo muito bem este ano, com ótimos resultados. Não vai ser uma partida fácil. Cada dia, honestamente, é muito diferente aqui. Por exemplo, hoje a bola estava pulando um pouco mais. Vou realmente focar no meu lado da rede e tentar construir um plano que possa ser o vencedor", disse Dimitrov.