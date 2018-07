Favoritos avançam às oitavas em Roterdã; Ferrer perde

O sueco Robin Soderling, cabeça 1 e quarto colocado do mundo, não teve muito trabalho para derrotar o holandês Robin Haase por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/2. Seu próximo rival será o alemão Philipp Kohlschreiber, que bateu Yen-Hsun Lu, de Taiwan, também por 2 a 0 - parciais de 6/4 e 7/6 (7/5).

Com a mesma facilidade, o checo Tomas Berdych, quarto pré-classificado, passou pelo espanhol Guillermo García-López por 2 sets a 0 - com parciais de 6/1 e 6/2. Agora, o atual número 7 do mundo terá pela frente o russo Dmitry Tursunov, que ganhou do casaque Andrey Golubev por 2 a 0 (6/4 e 7/5).

Também em dois sets, o croata Ivan Ljubicic (cabeça 7) e o francês Jo-Wilfried Tsonga (cabeça 8) eliminaram o ucraniano Sergiy Stakhovsky - parciais de 7/6 (7/3) e 6/3 - e o búlgaro Grigor Dimitrov (duplo 6/4), respectivamente.

A decepção do dia ficou com o espanhol David Ferrer. Semifinalista do recém-terminado Aberto da Austrália, primeiro Grand Slam da temporada, Ferrer foi facilmente batido pelo finlandês Jarkko Nieminen por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 6/4. Nas oitavas, o tenista da Finlândia, apenas o número 43 do ranking mundial da ATP, jogará contra o sérvio Viktor Troicki.