Favoritos avançam às semifinais do Torneio de Umag, na Croácia

O italiano Fabio Fognini, o espanhol Tommy Robredo e o croata Marin Cilic, tenistas que ocupam as três primeiras posições entre os cabeças de chave, confirmaram o favoritismo e avançaram nesta sexta-feira para as semifinais do Torneio de Umag, na Croácia. O único intruso entre os quatro melhores é o uruguaio Pablo Cuevas, que não estava entre os favoritos ao título e também garantiu sua vaga.

Cabeça de chave número 1 em Umag, Fognini teve dificuldades para superar o croata Borna Coric nas quartas de final, mas ganhou o jogo desta sexta-feira por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (7/4) e 6/3. Seu adversário neste sábado será justamente Cuevas, que ocupa apenas a 60ª colocação do ranking mundial e se classificou ao derrotar o russo Teymuraz Gabashvili por 6/3, 4/6 e 6/2.

A outra semifinal deste sábado também já está definida, entre dois dos principais favoritos ao título. Cabeça de chave número 2, Robredo ganhou o duelo espanhol com Pablo Carreno Busta por 6/1 e 6/4 e avançou para enfrentar agora o terceiro pré-classificado do torneio. É Cilic, que, com o apoio da torcida croata, passou pelo checo Lukas Rosol com uma vitória tranquila por 6/0 a 6/2.