Favoritos, Berdych e Cilic conhecem adversários de estreia em Shenzhen

Cabeça de chave número 1, Berdych vai enfrentar o norte-americano Austin Krajicek, provavelmente na quarta ou quinta-feira, já pelas oitavas de final - por ser "bye", o número cinco do mundo não precisa disputar a rodada de abertura.

Para se credenciar para o confronto, Krajicek venceu nesta segunda o australiano James Duckworth por 2 sets a 1, com parciais de 5/7, 7/6 (8/6) e 6/1.

Segundo cabeça de chave, o croata Marin Cilic escapou de uma estreia complicada em Shenzhen. O letão Ernests Gulbis abandonou o duelo contra o australiano John Millman no segundo set. Ele perdia por 7/6 (9/7) e 2/0 quando desistiu. Assim, Cilic estreará contra o 75º do ranking.

MALÁSIA - O australiano Nick Kyrgios voltou a vencer no circuito profissional ao contar com o abandono do colombiano Santiago Giraldo no segundo set da partida disputada nesta segunda-feira, no Torneio de Kuala Lumpur. O polêmico tenista vencia por 6/1 e 2/1 quando Giraldo desistiu.

Foi a primeira vitória do australiano desde que venceu o suíço Stan Wawrinka, pela segunda rodada do Masters 1000 de Montreal, no Canadá, no início de agosto. A partida ganhou forte repercussão internacional porque os microfones da quadra flagraram o australiano provocando o suíço ao fim do jogo: "Kokkinakis (Thanasi Kokkinakis, outro tenista do circuito) dormiu com sua namorada (a também tenista Donna Vekic). Desculpa te dizer isso, cara".

Punido pela ATP e considerado o novo "bad boy" do circuito, Kyrgios foi vaiado pelo público canadense em sua partida seguinte em Montreal. E emplacou uma sequência de três derrotas seguidas. Caiu diante do norte-americano John Isner no Canadá. E foi superado pelo francês Richard Gasquet, na estreia no Masters de Cincinnati, e na primeira rodada do US Open, contra o escocês Andy Murray.

Em outra partida de simples em Kuala Lumpur, que concede 250 pontos ao campeão, o alemão Benjamin Becker eliminou o australiano Sam Groth por 6/1 e 7/6 (8/6).