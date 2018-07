Favoritos, Berdych e Gasquet estreiam com vitória em Estocolmo

Gasquet teve ainda menos trabalho. Seu rival, o belga Steve Darcis, abandonou no início do segundo set quando perdia por 6/1 e 2/0. Ele sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e virou preocupação para a equipe belga, que vai decidir o título da Copa Davis, contra a Grã-Bretanha, em novembro.

Nas quartas de final, Berdych deverá encontrar mais dificuldade em Estocolmo. Ele vai duelar com o búlgaro Grigor Dimitrov, reeditando a final da competição do ano passado - o checo levou a melhor e foi campeão. Para avançar, Dimitrov superou o espanhol Nicolás Almagro por 6/2 e 6/4.

Gasquet, por sua vez, terá pela frente o compatriota Jeremy Chardy. O sexto cabeça de chave superou nesta quinta o argentino Federico Delbonis por 6/3 e 7/6 (7/2).

RÚSSIA - No Torneio de Moscou, outro ATP 250, o atual campeão Marin Cilic iniciou a defesa do seu título com uma vitória suada sobre o usbeque Denis Istomin em três sets. O favorito venceu com parciais de 7/6 (7/3), 3/6 e 6/3. Nas quartas de final, Cilic terá um adversário da casa pela frente. Andrey Kuznetsov avançou na chave ao eliminar o casaque Mikhail Kukushkin, oitavo cabeça de chave, por 6/1 e 7/5.

Nos demais jogos do dia, o alemão Philipp Kohlschreiber bateu o local Aslan Karatsev por 7/6 (7/3), 2/6 e 6/4, enquanto o francês Lucas Pouille despachou o espanhol Daniel Gimeno-Traver por 6/1 e 7/6 (7/5). O anfitrião Evgeny Donskoy derrotou o lituano Ricardas Berankis por 6/4 e 7/5.

ÁUSTRIA - Nem todos os favoritos conseguiram avançar na chave do Torneio de Viena, de nível ATP 500, nesta quinta. O espanhol David Ferrer, o sul-africano Kevin Anderson, o francês Gael Monfils e o italiano Fabio Fognini cumpriram seus papéis de cabeças de chave e asseguraram lugar nas quartas de final. Já o francês Jo-Wilfried Tsonga se despediu em sua segunda partida.

Ferrer despachou com facilidade o compatriota Guillermo Garcia-López por duplo 6/1. Terá pela frente agora Fognini, que avançou ao eliminar o experiente checo Radek Stepanek, por 6/1 e 6/4. Kevin Anderson bateu outro checo, Jiri Vesely, por 6/7 (4/7), 6/3 e 7/5. Enfrentará nas quartas o norte-americano Steve Johnson, algoz do polonês Jerzy Janowicz por 6/4, 6/7 (7/9) e 6/4.

Já Monfils superou o italiano Paolo Lorenzi por duplo 6/4. Terá pela frente agora o checo Lukas Rosol, grande surpresa da rodada. Ele eliminou Jo-Wilfried Tsonga, quarto cabeça de chave e campeão do torneio em 2011, por 6/4, 3/6 e 6/1.