Favoritos, Berdych e Raonic estreiam com vitória no Torneio de Roterdã Respectivos segundo e terceiro cabeças de chave do Torneio de Roterdã, Milos Raonic e Tomas Berdych estrearam com vitória no ATP 500 holandês nesta terça-feira. O tenista canadense sofreu, mas superou o russo Andrey Kuznetsov por 2 sets a 1, de virada, com parciais de 6/7 (5/7), 6/1 e 7/5. Já o jogador checo passou com relativa tranquilidade sobre o alemão Tobias Kamke, batido por 6/1 e 7/5.