Favoritos desistem e caem logo na estreia em Valência

O primeiro a desistir foi Tsonga. O cabeça de chave número 2 e oitavo do ranking da ATP sentiu fortes dores nas costas quando perdia para o belga Xavier Malisse por 3 a 1 ainda no primeiro set. Com sorte, o tenista da Bélgica tem agora pela frente o austríaco Jurgen Melzer, que mais cedo havia derrotado o argentino Carlos Berlocq com um duplo 6/3.

Já Tipsarevic jogou um pouco mais que Tsonga. Quando perdia para o francês Gilles Simon por 5 a 4 no primeiro set, o cabeça 3 em Valência e nove do mundo teve que abandonar a disputa por causa de uma contusão no ombro direito. Na segunda rodada, Simon jogará contra o vencedor do duelo entre o espanhol Marcel Granollers e o checo Jan Hajek, que se enfrentam nesta quarta.

DUPLAS - Na chave de duplas, um brasileiro eliminou outro logo na primeira rodada. André Sá, ao lado do croata Marin Cilic, ganhou de Marcelo Melo, que joga com o também croata Ivan Dodig, por 2 sets a 0 - com parciais de 7/6 (7/3) e 7/5. Na próxima rodada, Sá e Cilic enfrentarão a parceria formada pelo mexicano Santiago González e pelo norte-americano Scott Lipsky.