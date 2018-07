Favoritos, Djokovic e Federer avançam sem problemas na França

Djokovic, segundo cabeça-de-chave, ampliou sua sequência de vitórias para 40 jogos com um triunfo 6-2, 6-1 e 6-3 contra o holandês Thiemo de Bakker, enquanto Federer, terceiro pré-classificado, passou pelo espanhol Feliciano López por 6-3, 6-4 e 7-6.

No feminino, a atual campeã Schiavone derrotou a norte-americana Melanie Oudin por 6-2 e 6-0.

Djokovic, que está invicto este ano, venceu facilmente o talentoso De Bakker, temperando suas jogadas com forehands e deixadinhas bem colocadas.

O sérvio, que derrotou duas vezes o pentacampeão do Aberto da França Rafael Nadal no saibro nesta temporada, enfrenta uma possível terceira rodada contra o campeão do Aberto dos EUA de 2009, Juan Martín del Potro.

O argentino, que está se recuperando de uma lesão muscular na coxa, começou instável mas derrotou o croata Ivo Karlovic por 6-7, 6-3, 7-5 e 6-4.

Schiavone foi tão convincente quanto Djokovic. A italiana precisou de pouco mais de uma hora para derrotar Oudin, número 88 no ranking, chegando à vitória depois de conceder uma quebra de saque.

A torcida ainda estava se enfileirando em frente a Roland Garros, e as arquibancadas da quadra Philippe Chatrier estavam longe de estarem lotadas quando Schiavone acenou para o público com um grande sorriso no rosto.

"Ainda estou tremendo um pouco. Muita adrenalina. Me senti muito feliz de estar lá", disse a tenista, de 30 anos.

A russa Vera Zvonareva, terceira cabeça-de-chave, também teve um sólido desempenho ao derrotar a espanhola Lourdes Dominguez Lino por 6-3 e 6-3.