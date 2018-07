Favoritos, Djokovic e Sharapova arrasam em estreias no US Open

Novak Djokovic não teve maiores problemas para confirmar o seu favoritismo em sua estreia no US Open, em jogo encerrado no início da madrugada desta terça-feira, em Nova York. Atual líder do ranking mundial, o tenista sérvio arrasou o argentino Diego Schwartzman, 79º colocado da ATP, por 3 sets a 0, com parciais de 6/1, 6/2 e 6/4, para se garantir na segunda rodada do Grand Slam norte-americano.

Com a vitória obtida em 97 minutos de jogo, Djokovic se credenciou para enfrentar na próxima fase o francês Paul-Henri Mathieu, que na estreia levou a melhor em uma batalha de cinco sets com o luxemburguês Gilles Muller, batido com parciais de 6/7(7/9), 7/5, 7/6 (8/6), 6/7 (5/7) e 6/1.

Para avançar à segunda rodada nos Estados Unidos, o sérvio começou o duelo diante de Schwartzman dominando as ações. Embora tenha tido o seu saque quebrado por uma vez, converteu três de cinco break points para liquidar a parcial em 6/1.

No segundo set, desta vez sem oferecer chances de quebra ao argentino, Djokovic foi feliz em duas de quatro oportunidades de ganhar games no saque do adversário para aplicar 6/2. Já na derradeira parcial, Schwartzman conseguiu equilibrar um pouco mais a partida com número 1 do mundo e voltou a converter um break point, mas o favorito conseguiu duas quebras em três chances para fazer o 6/4 que fechou o jogo.

Diante de Mathieu, 81º colocado do ranking mundial, Djokovic irá defender uma vantagem de cinco vitórias em seis duelos com o francês, que só conseguiu passar pelo rival no Masters Series de Paris de 2006. No último confronto entre os dois, o sérvio ganhou por 3 sets a 0 no Aberto da Austrália do ano passado.

FEMININO

Uma das principais candidatas ao título do torneio feminino do US Open, a russa Maria Sharapova venceu fácil a sua compatriota Maria Kirilenko por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/0, em jogo encerrado no final da noite de segunda-feira.

Embora a primeira parcial tenha sido equilibrada, Sharapova, quinta cabeça de chave em Nova York, ganhou dez games consecutivos para eliminar Kirilenko, que assim amargou um "pneu" (6/0) aplicado pela adversária.

No set inicial, a atual sexta colocada do ranking mundial aproveitou duas chances de quebrar o saque de sua compatriota, que converteu apenas um de dois break points. Já na segunda parcial, com três quebras obtidas em cinco oportunidades, Sharapova atropelou a rival.

Na próxima rodada, Sharapova terá pela frente a romena Alexandra Dulgheru, que na estreia superou a checa Kristyna Pliskova por 6/3 e 6/4.

Outra tenista de destaque que estreou com vitória em jogo encerrado no final da noite de segunda-feira nos Estados Unidos foi a dinamarquesa Caroline Wozniacki, que contou com a desistência da eslovaca Magdalena Rybarikova quando ganhava o terceiro set por 2/0. Antes disso, a ex-líder do ranking mundial ganhou a primeira parcial por 6/1 e caiu por 6/3 na segunda.

A próxima adversária de Wozniacki será a búlgara Aliaksandra Sasnovich, que iniciou sua campanha em Nova York derrotando a eslovaca Anna Schmiedlova por 6/4 e 6/3.