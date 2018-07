Favoritos, Fognini e Coric são eliminados logo na estreia em Gstaad

Dois dos principais favoritos ao título em Gstaad, o italiano Fabio Fognini e o croata Borna Coric foram eliminados logo na estreia na competição suíça, de nível ATP 250, nesta quinta-feira. Cabeça de chave número 1, Fognini caiu diante do estoniano Jürgen Zopp pelo placar de 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/3

Atual 14º do mundo, Fognini oscilou ao longo de toda a partida, mesmo jogando no saibro, seu piso favorito. O italiano cometeu seguidos erros no saque, o que rendeu 11 break points para o rival, apenas o 107º do ranking. Zopp aproveitou quatro destas oportunidades para se impor no serviço do favorito e sacramentar a vitória após 1h42min de duelo.

O segundo triunfo de Zopp na competição o levou às quarta de final. Seu próximo adversário será o argentino Facundo Bagnis, que eliminou o suíço Marc-Andrea Huesler por 7/6 (12/10) e 6/1.

Outros resultados do dia ajudaram a definir mais um confronto das quartas de final, que terá o croata Viktor Galovic e o sérvio Laslo Djere. O primeiro avançou ao superar o jovem canadense Felix Auger-Aliassime por 2 a 1, com parciais de 3/6, 6/4 e 6/2. Uma das apostas do circuito, Auger-Aliassime, de 17 anos, ainda busca uma sequência de jogos na elite.

Djere, por sua vez, despachou o croata Borna Coric, um dos candidatos ao título em Gstaad. Terceiro cabeça de chave, o atual 21º do mundo foi batido em três sets, com parciais de 6/4, 1/6 e 6/1.