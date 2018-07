Favoritos, Melo e Dodig caem já na estreia em Roterdã

ROTERDÃ - Cabeças de chave número 1 da disputa de duplas do Torneio de Roterdã de tênis, o brasileiro Marcelo Melo e o croata Ivan Dodig foram derrotados já no jogo de estreia do ATP 500 holandês. Eles acabaram superados de virada pelo checo Lukas Rosol e pelo italiano Andreas Seppi, que venceram por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 7/6 (7/2) e 10/6.

Essa foi a segunda eliminação consecutiva amargada em uma primeira rodada por Melo e Dodig, que na semana passada caíram diante do alemão Philipp Marx e do eslovaco Michal Mertinak logo de cara no Torneio de Zagreb, na Croácia, onde também figuravam como principais pré-classificados da competição.

Antes disso, no mês passado, Melo e Dodig também não conseguiram justificar favoritismo ao caírem nas oitavas de final do Aberto da Austrália, Grand Slam no qual defendiam a condição de cabeças de chave número 4. Na ocasião, perderam do sueco Robert Lindstedt e do polonês Lukasz Kubot por 2 sets a 1.

Ao desbancarem o favoritismo do brasileiro e do croata, Rosol e Seppi se credenciaram para enfrentar na segunda rodada de Roterdã os poloneses Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski, que na última segunda-feira estrearam com vitória sobre os holandeses Thiemo De Bakker e Igor Sijsling por 2 sets a 0, com 6/3 e 7/6 (10/8).

SIMPLES

Três jogos já foram encerrados nesta terça na chave de simples do Torneio de Roterdã. Em um deles, o croata Marin Cilic venceu Lukas Rosol por duplo 6/2 e se garantiu como rival do francês Jo-Wilfried Tsonga, quinto cabeça de chave, na segunda rodada.

O holandês Igor Sijsling, por sua vez, fez bonito ao arrasar o russo Mikhail Youzhny, sétimo pré-classificado, também por duplo 6/2. Assim, o convidado da organização local foi à segunda rodada e terá pela frente agora o alemão Michael Berrer.

Já o letão Ernests Gulbis estreou com vitória nesta terça ao derrotar o usbeque Denis Istomin por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/6 (7/4), e medirá forças na próxima fase contra o ganhador da partida entre o russo Dmitry Tursunov e o búlgaro Grigor Dimitrov, também programada para acontecer neste dia de duelos em Roterdã.