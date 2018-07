Favoritos, Murray e Ferrer estreiam com vitória no ATP de Acapulco

ACAPULCO - Favoritos ao título, o escocês Andy Murray e o espanhol David Ferrer estrearam com vitória no ATP 500 de Acapulco. Ferrer, primeiro cabeça de chave, foi quem teve menos trabalho ao derrotar o casaque Mikhail Kukushkin por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Seu próximo adversário será o compatriota Feliciano López, que bateu o francês Edouard Roger-Vasselin (6/4 e 6/2).

Já Murray fez sua estreia na competição mexicana, que trocou o saibro pelo piso sintético a partir deste ano. O especialista em quadra rápida teve dificuldade em sua estreia, ao encarar o espanhol Pablo Andujar, que deu trabalho a Rafael Nadal na semifinal do Rio Open, na semana passada.

Murray precisou de três sets para vencer o espanhol, atual número 34 do mundo: 3/6, 6/1 e 6/2. Na segunda rodada, o tenista britânico vai enfrentar o português João Sousa, que avançou ao superar o francês Adrian Mannarino por 1/6, 6/2 e 6/2.

Ferrer e Murray não foram os únicos cabeças de chave a avançar na competição. O búlgaro Grigor Dimitrov, o sul-africano Kevin Anderson, o francês Gilles Simon e o letão Ernests Gulbis também alcançaram a segunda rodada. Já o norte-americano John Isner, terceiro cabeça de chave, foi derrotado pelo croata Ivo Karlovic, por 7/6 (7/4) e 7/6 (7/5).

Também venceram na noite desta terça-feira o ucraniano Alexandr Dolgopolov, vice-campeão do Rio Open, o belga David Goffin, o cipriota Marcos Baghdatis e o americano Donald Young.

FEMININO

As favoritas da chave feminina também não decepcionaram em Acapulco. A eslovaca Dominika Cibulkova bateu a polonesa Urszula Radwanska (6/3 e 6/4), enquanto a canadense Eugenie Bouchard superou a israelense Shahar Peer (6/2 e 6/2). Avançaram ainda a estoniana Kaia Kanepi, a chinesa Shuai Zhang, a alemã Julia Goerges e a belga Yanina Wickmayer.