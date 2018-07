Favoritos se classificam às quartas do Torneio de Gstaad

O local Stanislas Wawrinka, cabeça 2 e número 16 do ranking mundial da ATP, foi um deles - não teve trabalho para bater o australiano Peter Luczak por 2 sets a 0 - com parciais de 6/3 e 7/5. O seu adversário nas quartas será o espanhol Marcel Granollers, oitavo pré-classificado, que avançou ao derrotar o russo Igor Andreev por 2 a 0, parciais de 6/1 e 6/3.

Também com muita facilidade, o espanhol Fernando Verdasco, cabeça 4, passou pelo português Frederico Gil por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/2. Seu próximo rival será o francês Julien Benneteau, que ganhou do alemão Matthias Bachinger com um duplo 6/4.

Outro tenista da Espanha a avançar de fase foi Feliciano López. O cabeça de chave número 5 bateu o compatriota Daniel Gimeno-Traver por 2 sets a 0, com parciais de 6/3 e 6/4, e agora espera o seu adversário, já que o duelo entre o espanhol Nicolás Almagro (cabeça 1) e o finlandês Jarkko Nieminen foi adiado para esta sexta por causa da chuva.

CROÁCIA - Pela segunda rodada do Torneio de Umag, o italiano Potito Starace provocou nesta quinta uma grande surpresa ao eliminar o argentino Juan Ignacio Chela, cabeça de chave número 1, com uma vitória por 2 sets a 1 - com parciais de 6/4, 4/6 e 7/5. Seu rival nas quartas de final será o compatriota Fabio Fognini, que ganhou do belga Olivier Rochus (6/4 e 6/1).

Completando a formação das quartas da competição na Croácia, o local Marin Cilic (cabeça 4) avançou ao passar pelo holandês Robin Haase por 2 sets 1 - com parciais de 4/6, 6/4 e 6/3 - e terá pela frente o italiano Andreas Seppi, que venceu o argentino Diego Junqueira por 2 a 0 (7/5 e 6/1).