Favoritos, Simon e Nalbandian perdem em Acapulco Três dos principais candidato ao título do Torneio de Acapulco foram eliminados nesta terça-feira, logo na estreia deles no México. O francês Gilles Simon e os argentinos Juan Monaco e David Nalbandian foram derrotados por atletas tidos como azarões e já deram adeus à competição jogada no saibro.