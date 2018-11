Favoritos, Tsitsipas e De Minaur vencem e decidem título do Next Gen ATP Finals

Os dois principais favoritos ao título do Next Gen ATP Finals, torneio em Milão que reúne os sete melhores jogadores com menos de 21 anos na temporada e mais um convidado, chegaram à final. Nesta sexta-feira, o grego Stefanos Tsitsipas, de 20 anos e número 15 do mundo, e o australiano Alex De Minaur, de 19 e 31.º do ranking, venceram os seus duelos de semifinal e duelarão neste sábado, a partir das 18 horas (de Brasília), pela taça da competição, que está em sua segunda edição.

O primeiro a entrar em quadra foi De Minaur, que manteve a invencibilidade ao derrotar o espanhol Jaume Munar, 76.º colocado, por 3 sets a 2 - com parciais de 3/4, 4/1, 4/1, 3/4 (4/7) e 4/2, em exatas duas horas de partida.

Premiado pela ATP nesta sexta-feira como o Novato do Ano, De Minaur iniciou a temporada no 208.º lugar do ranking e aparece atualmente com a melhor marca da carreira. Ainda busca o seu primeiro título pela elite do circuito profissional. Ele já disputou as finais do ATP 250 de Sydney, na Austrália, e do ATP 500 de Washington, nos Estados Unidos, e venceu um torneio da série Challenger na grama inglesa de Nottingham.

Na sequência, Tsitsipas também manteve a série sem derrotas na Itália ao bater o russo Andrey Rublev, 68.º do ranking, por 3 sets a 2 - com parciais de 4/3 (7/3), 3/4 (5/7), 4/0, 2/4 e 4/3 (7/2), em 2 horas e 8 minutos de partida.

Tsitsipas venceu De Minaur recentemente pelo ATP 500 de Tóquio, no Japão, e tem ainda duas vitórias e uma derrota contra o australiano, em torneios menores do circuito profissional. Vencedor de um título de ATP em Estocolmo, na Suécia, o grego disputou outras duas finais em 2018 - no ATP 500 de Barcelona, na Espanha, e no Masters 1000 de Toronto, no Canadá.

Neste sábado, um pouco antes da grande final, às 16 horas, Jaume Munar e Andrey Rublev disputarão o terceiro lugar do Next Gen ATP Finals.