Fed Cup define chave do Grupo Mundial para a temporada 2019

A temporada 2018 ainda não terminou, mas as tenistas que disputam a Fed Cup já sabem como será a chave do próximo ano. Nesta terça-feira, a organização do torneio anunciou como serão os confrontos do Grupo Mundial de 2019.

Finalistas deste ano, em confronto marcado para novembro, República Checa e Estados Unidos conheceram seus primeiros rivais na primeira rodada. As checas, que venceram cinco das últimas sete edições da Fed Cup, vão estrear contra as romenas. As norte-americanas terão pela frente a Austrália.

As duas equipes serão as principais cabeças de chave do torneio. Com melhor histórico recente, a República Checa será a primeira cabeça. As checas venceram a Romênia, da atual número 1 do mundo, Simona Halep, nos dois confrontos anteriores, disputados em 1980 e 2016. Já EUA e Austrália vão se enfrentar pela 15ª vez, a primeira desde 1985.

Os confrontos da primeira rodada de 2019 serão realizados nos dias 9 e 10 de fevereiro. Os demais duelos terão Bélgica x França e Alemanha x Bielo-Rússia.

Antes do início da temporada 2019, checas e norte-americanas vão duelar em novembro deste ano, nos dias 10 e 11, na decisão do título da Fed Cup. As checas são favoritas, enquanto a equipe norte-americana ainda não sabe se poderá contar com Serena Williams.