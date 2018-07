Federação francesa suspende três tenistas após Rio-2016

A Federação Francesa de Tênis suspendeu neste domingo três tenistas que defenderam as cores do país na Olimpíada do Rio de Janeiro. Kristina Mladenovic, Caroline Garcia e Benoit Paire foram punidos por comportamento inadequado na competição. De acordo com a entidade, eles "mancharam" a imagem do tênis.

Paire, atual número 34 do mundo, chegou a ser expulso da delegação francesa durante os Jogos Olímpicos, sendo enviado de volta para a França. Segundo a federação, o tenista de 27 anos "quebrou as regras da equipe" por se afastar da Vila Olímpica ou mesmo chegar tarde aos apartamentos em que ficaram hospedados os atletas franceses.

A entidade também criticou a postura do tenista, que menosprezou a importância do torneio de tênis da Olimpíada, por não conceder pontuação no ranking da ATP ou da WTA. De acordo com a federação, Paire "não apresentou espírito olímpico" na competição. Ele foi eliminado na segunda rodada da chave de simples e não competiu nas duplas masculinas e mistas.

Já Kristina Mladenovic e Caroline Garcia receberam a punição por causa do "excesso de críticas" à entidade após a derrota na primeira rodada das duplas femininas. Elas jogaram com trajes diferentes e culparam a federação, que, na avaliação delas, deveria avisá-las sobre a necessidade de vestir a mesma roupa. Por causa da confusão, a dupla quase foi punida na partida.

Mladenovic foi quem mais criticou a entidade, nas redes sociais. Ela disse que a federação foi "incompetente" e quase "arruinou" sua estreia. Na avaliação da federação, os três atletas exibiram "atitude inaceitável". Por isso, suspendeu o trio de forma provisória, até decisão final, a ser anunciada no dia 24 de setembro.

Enquanto isso, os atletas não poderão defender as cores da França em torneios como Copa Davis e Fed Cup. E não receberão suporte da entidade neste período. Para as equipes francesas, a maior baixa será no feminino porque Mladenovic e Garcia costumam integrar o time da Fed Cup. E, em novembro, a França disputa a final da competição contra a República Checa.

No caso da Davis, Paire costuma receber poucas oportunidades, em razão da forte concorrência entre os tenistas franceses. Jo-Wilfried Tsonga, Richard Gasquet e Gael Monfils costumam ser convocados para os jogos de simples. Devem ser eles os representantes da equipe na semifinal contra a Croácia, nos dias 16, 17 e 18 de setembro.