Federer amplia vantagem antes de perder liderança do ranking da ATP

LONDRES - O suíço Roger Federer aumentou a sua vantagem na liderança do ranking da ATP, atualizado nesta segunda-feira, mas terá pouco tempo para comemorar. Vice-campeão do Torneio da Basileia, na Suíça, ele chegou aos 12.315 pontos, com 345 de vantagem para o sérvio Novak Djokovic, mas perderá a dianteira na próxima atualização. De qualquer forma, completou 302 semanas como número 1 do mundo.

Federer decidiu não participar do Masters 1000 de Paris, que começou a ser disputado nesta segunda-feira, e vai perder 3 mil pontos na próxima atualização do ranking da ATP, no dia 5 de novembro. O suíço vai descartar pontos relativos a três títulos de 2011: 1,5 mil do ATP Finals, 1.000 do Masters de Paris e 500 do Torneio da Basileia.

Djokovic está com 11.970 pontos e assumirá a liderança do ranking da ATP na próxima atualização da lista porque só descartará 560 pontos, além de jogar na França nesta semana. O sérvio perderá 200 pontos do ATP Finals, 180 do Masters 1000 de Paris e 180 do Torneio da Basileia.

Na atualização desta segunda-feira, o ranking da ATP não apresentou alterações nas 11 primeiras colocações. Assim, o britânico Andy Murray permanece em terceiro lugar, à frente do espanhol Rafael Nadal, que segue lesionado. O também espanhol David Ferrer, que faturou o título do Torneio de Valência, continua na quinta posição, seguido pelo checo Tomas Berdych e pelo francês Jo-Wilfried Tsonga.

Campeão do Torneio da Basileia, o argentino Juan Martin del Potro continua em oitavo lugar no ranking da ATP. O sérvio Janko Tipsarevic e o também argentino Juan Monaco completam o Top 10 da lista.

Único tenista brasileiro entre os 100 melhores do mundo, Thomaz Bellucci foi eliminado na segunda rodada do Torneio da Basileia por Federer e perdeu uma posição no ranking da ATP, mesmo tendo somado 45 pontos e descartado apenas 30 nesta semana. Agora, ele está em 35º lugar na lista, com 1.112 pontos.

Confira os primeiros colocados do ranking de simples da ATP:

1º - Roger Federer (SUI), 12.315 pontos

2º - Novak Djokovic (SER), 11.970

3º - Andy Murray (GBR), 7.690

4º - Rafael Nadal (ESP), 6.905

5º - David Ferrer (ESP), 5.610

6º - Tomas Berdych (RCH), 4.985

7º - Jo-Wilfried Tsonga (FRA), 4.710

8º - Juan Martin Del Potro (ARG), 3.990

9º - Janko Tipsarevic (SER), 3.100

10º - Juan Monaco (ARG), 2.775

11º - John Isner (EUA), 2.565

12º - Richard Gasquet (FRA), 2.550

13º - Nicolas Almagro (ESP), 2.435

14º - Milos Raonic (CAN), 2.300

15º - Marin Cilic (CRO), 2.210

16º - Kei Nishikori (JAP), 2.000

17º - Stanislas Wawrinka (SUI), 1.955

18º - Alexandr Dolgopolov (UCR), 1.935

19º - Philipp Kohlschreiber, (ALE), 1.830

20º - Gilles Simon (FRA), 1.815

---------------------------------

35º - Thomaz Bellucci (BRA), 1.112

130º - Rogério Dutra Silva (BRA), 452

135º - João Souza (BRA), 424

136º - Thiago Alves (BRA), 419