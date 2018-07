Federer aplica duplo 'pneu' em 39min e avança em Halle

Essa foi apenas a segunda vez que o recordista de títulos de Grand Slam ganhou um jogo sem perder nenhum game em sua vitoriosa carreira. O outro rival a tomar um duplo 6/0 do atual terceiro colocado do ranking mundial foi o argentino Gaston Gaudio, no Masters Cup de Xangai, em 2005.

Garantido na semifinal, Federer ainda busca o seu primeiro título nesta temporada e lutará por um lugar na decisão em Halle contra o vencedor do confronto entre o alemão Tommy Haas e o francês Gael Monfils, também programado para esta sexta. Haas, por sinal, derrotou Federer na final do ano passado do torneio alemão.

O suíço busca o seu sexto título na grama de Halle, que serve de preparação para Wimbledon, Grand Slam marcado para começar no próximo dia 24, em Londres. Federer, por sua vez, é o atual campeão de Wimbledon, conquistado por ele por sete vezes.

Jogando diante de um rival que já surpreendeu ao passar pelas duas primeiras rodadas em Halle, depois de ter recebido um convite da organização do torneio, Federer liquidou o primeiro set de forma tranquila ao aproveitar três de cinco chances de quebrar o saque do atual 156.º colocado da ATP.

Na segunda parcial do duelo, o suíço voltou a converter três de cinco break points para repetir o 6/0 sobre Zverev, que marcou apenas 22 pontos em todo o jogo, contra 54 contabilizados pelo seu adversário.