Federer aproveita visita ao Brasil para conhecer Pelé

SÃO PAULO - Roger Federer, um dos maiores tenistas da atualidade, aproveitou a visita ao Brasil para conhecer outra lenda do esporte, o rei do futebol, Pelé. O encontro entre os dois aconteceu na casa do ex-jogador, que aproveitou para trocar camisas com o suíço. "Tive a incrível honra de conhecer o lendário Pelé. Ele foi muito bacana e passou uma energia incrível", afirmou Federer em seu Facebook. O tenista está no Brasil para uma série de jogos de apresentação na capital paulista.