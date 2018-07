Federer arrasa alemão em estreia no Torneio de Dubai

Federer exibiu bom aproveitamento no saque - acertou 83% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço - e deu poucas chances ao rival, número 90 do ranking. Becker teve apenas um break point, defendido pelo favorito, que faturou três quebras de serviço em toda a partida.

Após a vitória, o atual número 8 do mundo aguarda o confronto entre o checo Radek Stepanek e o norte-americano Michael Russel, que entram em quadra somente na terça. Se confirmar o favoritismo e avançar na chave, Federer poderá cruzar com o sérvio Novak Djokovic na semifinal.

O torneio conta ainda com o argentino Juan Martín del Potro, segundo cabeça de chave, o checo Tomas Berdych e o francês Jo-Wilfried Tsonga, todos do Top 10 do ranking. Disputado em piso duro, o ATP 500 de Dubai oferece premiação de US$ 2,3 milhões.

RESULTADOS - Antes da vitória de Federer, o russo Dmitry Tursunov, oitavo cabeça de chave, eliminou o eslovaco Lukas Lacko por 7/5 e 6/1. O italiano Andreas Seppi bateu o alemão Florian Mayer por 4/6, 6/1 e 7/5, enquanto o espanhol Roberto Bautista Agut superou o romeno Adrian Ungur por 6/1 e 6/3. O tenista da Espanha poderá cruzar com Djokovic na segunda rodada.