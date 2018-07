Federer arrasa algoz de Murray em 56 minutos e vai à 9ª final em Dubai

Roger Federer não deu chances ao croata Borna Coric e espantou a "zebra" nesta sexta-feira. O suíço precisou de apenas 56 minutos para arrasar o algoz de Andy Murray pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/1, avançando à final pela nona vez no Torneio de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.

Coric, que já tem no currículo uma vitória sobre o espanhol Rafael Nadal, vinha sendo a grande sensação do torneio em razão dos triunfos sobre o experiente Marcos Baghdatis e sobre o escocês Andy Murray nas quartas de final. Com apenas 18 anos, o número 84 do ranking entrou na chave como convidado da organização.

Mas, nesta sexta, o tenista da Croácia não conseguiu repetir o feito dos jogos anteriores. Ele foi dominado pelo número dois do mundo e só esboçou resistência no set inicial, quando conseguiu uma quebra de saque sobre Federer. O suíço, contudo, impôs outra três quebras no adversário e liquidou o set inicial.

A segunda parcial foi ainda mais tranquila para o recordista de títulos de Grand Slam. Com bom rendimento no primeiro serviço, o tenista de 33 anos não teve o saque ameaçado e ainda faturou duas quebras sobre Coric, sacramentando a vitória em menos de uma hora.

Na final pela nona vez, Federer vai buscar o sétimo título em Dubai contra o número 1 Novak Djokovic ou contra Tomas Berdych. Sérvio e checo se enfrentam ainda nesta sexta. A decisão do troféu será disputada neste sábado.