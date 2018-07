Federer arrasa australiano e vai à semifinal em Brisbane

Roger Federer não teve nenhuma dificuldade para confirmar o seu favoritismo, nesta sexta-feira, e garantir vaga na semifinal do Torneio de Brisbane. Cabeça de chave número 1 do ATP 250 australiano e atual vice-líder do ranking mundial, o tenista suíço arrasou o local James Duckworth por 2 sets a 0, com parciais de 6/0 e 6/1, em apenas 40 minutos.

Com a fácil vitória, Federer se credenciou para enfrentar neste sábado o búlgaro Grigor Dimitrov, quarto cabeça de chave, que nas quartas de final derrotou o eslovaco Martin Klizan por 6/3 e 6/4. O recordista de títulos de Grand Slam travará o seu terceiro confronto com o rival da Bulgária, depois de ter vencido os dois primeiros em sets diretos, ambos no Torneio da Basileia, em 2013 e 2014.

Para se garantir na semifinal de forma rápida nesta sexta, Federer foi absoluto desde o primeiro set, no qual teve 100% de aproveitamento no seu primeiro saque e aproveitou três de quatro chances de quebrar o serviço do rival para aplicar um "pneu" (6/0) no adversário.

Já na segunda parcial o australiano chegou a vencer um game, mas voltou a ver seu poderoso rival converter três de quatro break points para liquidar o jogo, no qual o suíço fez 12 aces e só perdeu dois dos 21 pontos que disputou quando encaixou o seu primeiro saque.

A outra semifinal em Brisbane será entre o japonês Kei Nishikori e o canadense Milos Raonic, respectivos segundo e terceiro cabeças de chave. O tenista asiático avançou nesta sexta ao superar o australiano Bernard Tomic por 6/0 e 6/4, enquanto o jogador do Canadá teve bem mais dificuldades para despachar o também australiano Samuel Groth por 2 sets a 1, com 7/6 (7/5), 3/6 e 7/6 (7/2).