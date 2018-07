Federer arrasa Chardy e avança às oitavas de final em Montecarlo

O suíço Roger Federer atuou em grande nível nesta quarta-feira, em sua estreia no Masters 1000 de Montecarlo, e quando isso acontece, são poucos os que conseguem fazer frente ao número 2 do mundo. O francês Jeremy Chardy não conseguiu e acabou atropelado por 2 sets a 0, com parciais 6/2 e 6/1, em somente 54 minutos, pela segunda rodada da competição em Mônaco.

Com o resultado, Federer avançou às oitavas de final em Montecarlo e agora espera para conhecer seu próximo adversário. O rival do suíço sairá do confronto entre o francês Gael Monfils, número 18 do mundo, e o ucraniano Alexandr Dolgopolov, 71.º do ranking da ATP.

Nesta quarta, Federer impôs seu ritmo desde o início e levou poucos sustos diante do número 35 do mundo. No primeiro set, descolou uma quebra rapidamente para abrir 3 a 1. O suíço, então, se aproveitou da vantagem, seguiu confirmando seus serviços e quebrou o adversário mais uma vez para fechar com facilidade.

Na segunda parcial, Federer cedeu logo de cara a única quebra que Chardy teve no jogo. Em compensação, aproveitou dois break points seguidos e abriu 4 a 1 no placar. Com a vitória nas mãos, o experiente suíço, de 33 anos, mais uma vez deslanchou, voltou a vencer um game no saque do adversário e fechou com tranquilidade.

Em outro jogo já encerrado do dia, o francês Gilles Simon venceu seu compatriota Benoit Paire por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 7/5, e também avançou às oitavas em Montecarlo. Agora, o cabeça de chave número 10 terá pela frente o espanhol David Ferrer, quinto favorito, que passou na segunda rodada por Victor Estrella Burgos