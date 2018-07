Federer arrasa esloveno em 57min na estreia em Roterdã

O número dois do mundo apostou no forte saque para manter seu serviço durante toda a partida, salvando apenas dois break points. Federer obteve quatro quebras, duas em cada set, e confirmou o favoritismo sem maiores sobressaltos diante do número 64 do ranking da ATP.

A vitória desta quarta marca o retorno do suíço às competições depois da queda na semifinal do Aberto da Austrália, ainda em janeiro. O Torneio de Roterdã é um dos poucos torneios em piso duro que o suíço participará neste primeiro semestre. Depois vai competir no ATP 500 de Dubai e no Masters 1000 de Indian Wells. Em seguida, iniciará a temporada de saibro na Europa.

Em Roterdã, Federer enfrentará nas oitavas de final o local Thiemo de Bakker. O tenista da casa eliminou na estreia o russo Mikhail Youzhny, que abandonou o jogo no terceiro set por causa de dores no quadril, na terça-feira.

Ainda nesta quarta, o cipriota Marcos Baghdatis contou com outra desistência no torneio para vencer na estreia. O francês Benoit Paire abandonou no terceiro set quando perdia por 6/0, 6/7 (3/7) e 4/0.

Na sequência, Baghdatis vai encerar o cabeça de chave número quatro da competição, Richard Gasquet. O francês eliminou nesta quarta o sérvio Viktor Troicki por 7/6 (7/3) e 6/1. Já o sexto pré-classificado, o italiano Andreas Seppi se despediu da competição logo na estreia, ao cair diante do alemão Matthias Bachinger por 6/3 e 6/4.

Pelas oitavas de final, os franceses Gilles Simon e Julien Benneteau venceram suas partidas e garantiram vaga nas quartas. Simon, quinto cabeça de chave, bateu o italiano Matteo Viola por 6/3 e 6/1. Benneteau, por sua vez, despachou o romeno Victor Hanescu por 6/1 e 6/3.