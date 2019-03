Federer arrasa jovem russo e vai às quartas de final em Miami

Após ter seu jogo adiado da noite de terça-feira, em razão da chuva, Roger Federer aproveitou bem o descanso extra e arrasou o russo Daniil Medvedev nesta quarta, em sua melhor partida no Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos, até agora. O atual número cinco do mundo derrotou o 15º do ranking por tranquilos 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/2, em apenas 1h01min.

Irregular nos seus dois primeiros jogos na quadra dura de Miami, Federer exibiu maior precisão e controle de jogo no fundo de quadra. O suíço terminou a partida com 22 bolas vencedoras, contra 14 do russo. E também cometeu menos erros não forçados: 8 a 15.

O forte rendimento se deveu principalmente ao bom saque. Federer acertou 85% dos pontos quando jogou com o primeiro serviço e não perdeu o saque em nenhum momento da partida. Ao longo dos dois sets, salvou três break points. Ao mesmo tempo, faturou três quebras sobre o rival de 23 anos.

No set inicial, o russo chegou a esboçar um duelo equilibrado. Foi quando obteve seus três breaks, sem convertê-los. Mas os erros bobos e até um certo nervosismo acabaram favorecendo o tenista mais experiente, de 37 anos. Com uma quebra, na única chance cedida pelo russo, Federer levou o primeiro set.

Mais confiante, o suíço começou a segunda parcial quebrando o serviço do adversário. No embalo, obteve mais uma, no sétimo game, praticamente encaminhando o triunfo. Com este resultado, Federer já garantiu ao menos uma posição no ranking. Ele subirá do quinto para o quarto lugar na próxima atualização do ranking.

Nas quartas de final, o recordista de títulos de Grand Slam vai encarar o forte saque do sul-africano Kevin Anderson, atual número sete do mundo. Será o sétimo confronto entre os dois tenistas do ranking. Federer leva vantagem, com cinco triunfos e apenas uma derrota, sofrida nas quartas de final de Wimbledon, no ano passado.

Dono de três títulos em Miami, o suíço tenta se recuperar nesta temporada da fraca campanha exibida no ano passado, no torneio. Em 2018, ele foi eliminado logo na estreia, justamente quando defendia o troféu obtido no ano anterior.