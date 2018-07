Federer arrasa Llodra em estreia no Torneio de Dubai

DUBAI - Em busca do seu quinto título em Dubai, Roger Federer estreou com uma vitória arrasadora no torneio disputado nos Emirados Árabes Unidos, nesta terça-feira. Em apenas 1h07min, o suíço derrotou o francês Michael Llodra por 2 sets a 0, com direito a um "pneu": 6/0 e 7/6 (8/6).

Embalado pelo título em Roterdã, há duas semanas, Federer teve um início de jogo fulminante diante de Llodra. O suíço mostrou grande aproveitamento no serviço e impôs três quebras de saque em sequência sobre o francês. Llodra venceu apenas sete dos 32 pontos disputados no set inicial.

Sem se abalar, o francês se recuperou na segunda parcial e não facilitou a vida para Federer. Manteve seu saque e levou o duelo para o tie-break. O suíço só conseguiu fechar a partida depois de salvar um set point.

Na segunda rodada, Federer enfrentará o espanhol Feliciano Lopez, atual número 15 do mundo. Com nove derrotas em nove confrontos, Lopez nunca venceu o suíço no circuito profissional. Para avançar em Dubai, ele superou nesta terça o francês Nicolas Mahut por duplo 6/4.

Quarto cabeça de chave, o francês Jo-Wilfried Tsonga também confirmou o favoritismo na estreia. Ele derrotou o cipriota Marcos Baghdatis por 7/6 (7/2) e 6/4. O checo Tomas Berdych, quinto pré-classificado, superou o alemão Benjamin Becker por duplo 6/2, mesmo placar aplicado pelo sérvio Janko Tipsarevic sobre o russo Igor Kunitsyn. Ainda nesta terça, o italiano Flavio Cipolla eliminou o croata Ivan Ljubicic por 6/2 e 7/5.