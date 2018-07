Federer arrasa Murray e garante vaga para Kei Nishikori

Mesmo jogando diante de sua torcida, nesta quinta-feira, em Londres, o britânico Andy Murray se despediu do ATP Finals de forma humilhante. Perdeu para Roger Federer por incríveis 6/0 e 6/1, pela última rodada do Grupo B, e não conseguiu vaga na semifinal do torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada. Assim, o suíço e o japonês Kei Nishikori ficaram com as duas vagas da chave.

Número 5 do mundo, Nishikori abriu a última rodada do Grupo B nesta quinta-feira, ao derrotar o espanhol David Ferrer por 2 sets a 1, com parciais de 4/6, 6/4 e 6/1. Esse resultado já garantiu a classificação antecipada de Federer, mesmo antes do jogo contra Murray, e deixou o japonês com boas chances de ficar com a outra vaga. Para isso, ele dependia de um tropeço do britânico.

Federer, então, tratou de confirmar a vaga de Nishikori, ao arrasar Murray em apenas 56 minutos de jogo, frustrando a torcida no ginásio em Londres. Num placar atípico para um confronto entre dois tenistas desse nível, o suíço ganhou fácil do número 6 do mundo, passando a levar vantagem no histórico entre eles - agora, soma 12 vitórias em 23 partidas diante do britânico no circuito.

Na luta para terminar o ano como número 1 do mundo - está em segundo lugar no ranking, atrás do sérvio Novak Djokovic, que disputa a outra chave do ATP Finals -, Federer venceu 54 dos 78 pontos disputados no jogo desta quinta-feira (o que representa 69%). E, depois do "pneu" no primeiro set, esteve muito perto de aplicar uma histórica "bicicleta", com é chamado um duplo 6/0 no tênis, em Murray.

Assim, Federer avançou em primeiro lugar na chave, com três vitórias em três rodadas, enquanto Nishikori foi o segundo colocado - ganhou duas vezes e só perdeu para o suíço. Agora, os dois esperam a definição de seus adversários nas semifinais, que sairão do Grupo A: nesta sexta-feira, Djokovic enfrenta o checo Tomas Berdych e o suíço Stanislas Wawrinka encara o croata Marin Cilic.